اتصالات وتكنولوجيا

عدلي منصور يترأس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ..تعرف علي التشكيل الكامل

يضم 13 عضو بالإضافة لممثل عن الحكومة يختاره وزير التعليم العالي
محمود جمال 12:05 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:05 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق.


ويشكل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية كلا من المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، الدكتور شريف على محمد حماد وزير البحث العلمى السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم ، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية.

كما يضم التشكيل أيضا كلا من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته) ، وخالد العطارنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة (بصفته) ، بالإضافة إلى رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوى الخبرة) إلي جانب الدكتور عمرو أمين عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات سابقاً، واستاذ الهندسة الكهربية – جامعة القاهرة ، والدكتورة ريم محمد بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية.بالاضافة الي الدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، والدكتورة هدى المراغى أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا و كريم عوض المدير التنفيذي لشركة أي أف جى هيرميس ، و الدكتور خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة كى اى انجل بمصر و الدكتور محمد حمادى الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة سكاى Sky Groups بأوروبا

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ويضاف إلى مجلس امناء الجامعة ممثل عن الحكومة يقوم باختياره الوزير المختص بالتعليم العالى، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس أمناء الجامعة الاسبوع المقبل لإقرار تعيين رئيس مجلس الامناء وذلك طبقا لقانون الجامعات الأهلية والخاصة.
الجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا خلال الاسبوع الماضى بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هى أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعتى Purdue و Minnesota اللتين تعدا من أحسن الجامعات الأمريكية فى الهندسة، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى مِنَح التفوق التى تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة؛ وذلك بهدف المساهمة فى بناء مجتمع متخصص فى المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمى والعالمى عامة.

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وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات فى أكتوبر المقبل.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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