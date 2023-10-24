عدد من نجوم الفن يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قام عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بتدشين مبادرة عبر حساباتهم الرسمية ب” انستجرام” اليوم ، يطالبون فيها بوقف اطلاق النار والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة حاليا ، أطلقتها الفنانة التونسية درة وتفاعل معها كثير من النجوم .

فقام هؤلاء النجوم بالمشاركة في التنديد بما يحدث في غزة والمطالبة بوقف اطلال النار وقتل الأرواح الأبرياء والأطفال في فلسطين ، وقام كل فنان منهم بالمطالبة في جملة واحدة بوقف اطلال النار واقامة السلام ، وهم يسرا ، عمرو يوسف ، كريم فهمي ، درة ، أمينة خليل ، أكرم حسني ، جومانا مراد ، عائشة بن أحمد ، هشام ماجد ، عمرو محمود ياسين ، دارين حمزة اللبنانية ، فيدرا ، أيمن قيسوني ، الأب بطرس دانيال ، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن ، الاعلامية مها الصغير ، كاملة أبو ذكري ، وغيرهم من لبنان وتونس فنانين واعلاميين وصحفيين .

وجاء الفيديو باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية، ويطالب بوقف قتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية. كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.

وكان مصحوبا بعبارة مؤثرة ل” درة” قائلة” كثير من النجوم “كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين. لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين، وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء! ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية، وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم!”.