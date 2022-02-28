عدد من الخطوط الملاحية العالمية تجمد الحجز لحركة البضائع من وإلى روسيا

علمت ” المال ” أن العديد من الخطوط العالمية العاملة في نشاط الحاويات قررت تعليق الحجوزات للبضائع المتجهة من وإلى روسيا ، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها العديد من الدول الأوربية واليابان والولايات المتحدة على روسيا جراء الأزمة الراهنة.

وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بتوكيل خط ميرسك العالمي ” أهم خطوط الحاويات عالميا ” أن تقرر منذ اليوم 28 فبراير تعليق أي حجوزات للخط الدنماركي من وإلى روسيا، وذلك بعد أن كان قد أعلنت الشركة منذ 4 أيام استمرار الحجز للموانئ الروسية وتعليقها فقط للموانئ الأوكرانية بسبب الأزمة الراهنة.

وأوضح أنه يتم حاليا بذل الجهد للعمل على خروج البضائع التي تم شحنها بالفعل للخروج من المنطقة الدائرة بها الحرب حاليا والتي تم شحنها بالفعل حتى يتم تسليمها إلى وجهتها النهائية.

وأضاف أنه لن يتم وقف الرحلات البحرية فقط، بل سيتم أيضا تجميد الرحلات الجوية تدريجيا والتي ستؤثر على حركة البضائع عالميا، وذلك مع غلق المجال الجوي لأكثر من دولة امام الطيران الروسي.

وقبل 4 أيام أعلنت شركة ميرسك العالمية للشحن البحري، ثاني أهم خط ملاحي عالمي في شحن الحاويات، عن عدم الاتصال بأي موانئ في أوكرانيا حتى إشعار آخر، على أن يتم توقف قبول الطلبات من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، فيما أكد الخط الملاحي أن تظل الخدمات في روسيا متاحة حاليًا ولكنها عرضة للتغيير مع تطور الأمور.

ووفقا لبيان الشركة الدنماركية لعملائها من أصحاب البضائع، أن القرارات الجديدة، تأتي في ضوء التحركات الروسية الأخيرة بشأن أوكرانيا التي شهدت اندلاع الصراع بين الطرفين، مشيرة إلى أن ذلك يعد آخر تحديثات للشركة وجداول ابحار سفنها في المنطقة.

وأكدت شركة ميرسك أنه يجري التخطيط حالياً لتفريغ البضائع التي كانت متجهة لأوكرانيا بموانئ بورسعيد وكورفيز بتركيا؛ مشيرة إلى أنه في حالة تأثير ذلك على عملائها فيتم الاتصال بوكلائها.

وفي سياق متصل، وصلت لميناء دمياط اليوم السفينة وادي العرب والتي وصلت من أوكرانيا محملة بالأقماح بحمولة تصل إلى 42.7 ألف طن، والتي تتبع شركة الملاحة الوطنية ” التابعة لوزارة قطاع الأعمال ” وتتبع البضائع التي تحملها هيئة السلع التموينية.

وحب مصادر مطلعة انه من المقرر وصول سفينة DONNA JUDI من أوكرانيا غدا ” أول مارس ” بحمولة 24.7 ألف طن من الذرة ، و7 ألآف طن من القمح ، والتي سيتم تفريغها بميناء الدخيلة ، وذلك لصالح شركة جرين وايت للإستيراد والتصدير.

من جانبه أشار أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحبوب والنوالين جراء الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن أسعار الحبوب بالفعل قفزت 6٪ تقريبا بالنسبه للقمح، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النوالين البحرية للحبوب بنسبة 10% وذلك بعد التغيرات التي تحدث في سوق البترول من ناحية، علاوة على الاعتماد على أسواق بديلة أكثر أمنا خاصة البرازيل والأرجنتين .