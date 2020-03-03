ومن المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل عن سعر الفائدة للشهر ونصف الشهر المقبلين. وفقًا لخبراء بنك هبوعليم ، فإن كورونا تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في إسرائيل.

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن إصابة حالتان جديدتان بفيروس كورونا في إسرائيل، وبلك يرتفع عدد المصابين في تل أبيب إلى 12 حالة.

وقالت الصحيفة إن الحالتان المصابتان هما لجنديان عادا من إيطاليا الأسبوع الماضي، تم وضعهما في عزلة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة في إسرائيل أعلنت عن إصابة ثلاثة مرضى آخرين بالكورونا في إسرائيل.

ومن بين المصابين هي جندية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أصيبت أثناء عملها المدني، عندما اتصلت بشخص يحمل الفيروس.

شركات الشحن الجوي ترفع أسعارها بنسب 100%

تأثير كورونا

ورفعت شركة العال أسعار النقل الجوي بنسبة 100 ٪، وتواجه شركة “العال” الإسرائيلية أزمة إثر تفشي فيروس كورونا .

وشهدت بورصة الأوراق المالية في تل أبيب انخفاضات حادة في خلفية القلق المتزايد بشأن تفشي وباء كورونا في إسرائيل والآثار المحتملة على الاقتصاد.

ويقدر الاقتصاديون والمحللون في تل أبيب أن الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي لا مفر منها.

ومن المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل عن سعر الفائدة للشهر ونصف الشهر المقبلين. وفقًا لخبراء بنك هبوعليم ، فإن كورونا تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في إسرائيل.

ويقدر خبراء الاقتصاد في بنك هبوعليم أن النمو في إسرائيل من المرجح أن يتأثر حتى لو لم يتم انتشار الفيروس في إسرائيل.

وبالنسبة للسياحة، من المتوقع أن يتناقص عدد السياح الذين يدخلون إسرائيل ، ويكون جزء من تصدير البضائع إلى الصين والدول المجاورة عرضة للخطر إذا لم يتم الضاء علي الفيروس.