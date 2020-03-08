سيـــاســة

عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل يرتفع إلى 39.. وقوة أمنية لتطبيق العزل الصحي

أعلنت شرطة إسرائيل الأحد، عن إنشاء قوة لتطبيق شروط العزلة، في ضوء الزيادة الكبيرة في الأيام الأخيرة في عدد المصابين المقيمين في الحبس الانفرادي في جميع أنحاء البلاد
عادل عبدالجواد 12:13 ص, الأثنين, 9 مارس 20 12:13 ص, الأثنين, 9 مارس 20

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأحد عن اكتشاف حالة كورونا أخرى تم تشخيصها في إسرائيل، ليصبح عدد المصابين حتي الآن 39 حالة، 5 منهم جاءوا من الخارج ، والباقي أصيبوا داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق ، تحدثت وزارة صحة الإحتلال عن إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بالفيروس من سكان منطقة حيفا

وقال وزير الصحة الاسرائيلي “يعقوب ليتزمان” في مؤتمر صحفي: “نحن في وضع جيد حاليًا فيما يتعلق بالكورونا ونسيطر علي الحالات المصابه بشكل جيد”.

وقال المدير العام لوزارة صحة الإحتلال “بار جود مارك: “الوضع في إسرائيل لا يزال تحت السيطرة ، فنحن نعرف سلسلة العدوى ونعرف الخطوات التي نحتاج إلى اتخاذها للبقاء في هذا الوضع”.

وأضاف: “لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة يوميًا حيث يتزايد العدد في بعض البلدان من حولنا، من الآن فصاعدًا ، سنضع الصحة العامة في أعلى الاهتمام، سيتم نشر المبادئ التوجيهية الجديدة غدًا بعد اجتماع وزاري”.

قوة لتطبيق شروط العزلة بالإشتراك مع الشرطة الإسرائيلية

مطار بن جوريون

وأعلنت شرطة إسرائيل الأحد، عن إنشاء قوة لتطبيق شروط العزلة، في ضوء الزيادة الكبيرة في الأيام الأخيرة في عدد المصابين المقيمين في الحبس الانفرادي في جميع أنحاء البلاد.

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بقلم عادل عبدالجواد

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