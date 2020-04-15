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عدد مصابي «كورونا» حول العالم يتخطى حاجز 2 مليون حالة

استقر عدد الوفيات حول العالم عند 119 ألفًا و483 حالة.
المال - خاص 9:37 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20 9:37 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الوكالة الألمانية، أظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد حالات فيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل,

وتابعت أنه استقر عدد الوفيات حول العالم عند 119 ألفًا و483 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم ، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.

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بقلم المال - خاص

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