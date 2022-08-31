عدد مستخدمي الإنترنت في الصين ارتفع في يونيو إلى 1.05 مليار

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الصين حتى يونيو إلى ما يقرب من 1.05 مليار، مع وصول نسبة تغطية الوصول إلى الإنترنت على الصعيد الوطني إلى 74.4 بالمئة، وفقا لتقرير صدر يوم الثلاثاء.

صعود عدد مستخدمي الإنترنت في الصين

بلغ متوسط الوقت الأسبوعي لاستخدام الإنترنت 29.5 ساعة لكل شخص، وبنسبة 99.6 بالمئة للوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، حسبما ذكر تقرير تطوير الإنترنت في الصين الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني.

بحلول يونيو، سجلت الصين 33.8 مليون اسم لنطاقات الإنترنت وأكثر من 1.85 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ومع تحسين البنية التحتية لخدمة الإنترنت، ارتفعت تغطية الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية إلى 58.8 بالمئة، بزيادة 1.2 بالمئة مقارنة بديسمبر الماضي، وفقًا للتقرير.

كما حقق حجم مستخدمي خدمة الفيديوهات المصورة القصيرة حتى يونيو أكبر نمو ملحوظ ووصل إلى 962 مليونًا، بزيادة 28 مليونًا مقارنة بديسمبر الماضي. كما بلغ عدد مستخدمي خدمات الرسائل الفورية والأخبار عبر الإنترنت والبث المباشر 1.03 مليار و788 مليونا و716 مليونا على التوالي، وفقا للتقرير.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.