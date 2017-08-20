عدد شركات الوساطة يقفز إلى 68

المال – خاص:ارتفع عدد شركات الوساطة التأمينية ووساطة إعادة التأمين إلى 68 شركة بنهاية مايو الماضى، مقارنة بـ 58 خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 10 شركات.وأظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مايو ارتفاع عدد الوسطاء الأفراد إلى 8455 وسيطا بنهاية مايو، مقابل 8002 وسيط حر

المال – خاص:

ارتفع عدد شركات الوساطة التأمينية ووساطة إعادة التأمين إلى 68 شركة بنهاية مايو الماضى، مقارنة بـ 58 خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 10 شركات.

وأظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مايو ارتفاع عدد الوسطاء الأفراد إلى 8455 وسيطا بنهاية مايو، مقابل 8002 وسيط حر خلال فترة المقارنة، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين، تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفى سياق متصل، لم يشهد عدد الخبراء الاكتواريين أى تغيير خلال عام منذ مايو 2016 وحتى مايو 2017 إذ توقف العدد عند 39 خبيرا اكتواريا، بينما ارتفع عدد شركات “المعاينة وتقدير الأضرار” إلى 60 شركة بنهاية مايو، مقابل 56 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الأفراد إلى 393 خبيرا، مقابل 380 خبيرا خلال فترة المقارنة.