عدد شركات البيع عبر منصات التسوق الإلكترونية فى كوريا يقفز إلى 543 ألفا

أظهرت بيانات أن عدد تجار التجزئة الذين يبيعون المنتجات من خلال الأسواق الإلكترونية فى كوريا الجنوبية زاد بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس تزايد شعبية التسوق عبر الإنترنت، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت حوالي 543 ألف شركة المنتجات عبر منصات التسوق، مثل “كوبانج” و”نايفر”، في عام 2022، في ارتفاع حاد من 218,616 شركة فقط في عام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الضرائب الكورية.

وارتفع عدد البيوت الريفية ودور الضيافة المؤجرة بمقدار 11,135 إلى 23,957 خلال الفترة المذكورة، حيث يفضل المزيد من المستهلكين هذه الأنواع من الإقامة التي توفر مزيدا من الخصوصية وسط جائحة كوفيد-19.

كما أظهرت البيانات أن عدد المقاهي في البلاد بلغ 93,069 مقهى في عام 2022، بزيادة 80% بالمقارنة مع عام 2017.

وشهدت البلاد إقبالا متزايدا على تربية الحيوانات الأليفة. وفي هذا الصدد، قفز عدد المتاجر المتخصصة في المنتجات ذات الصلة بنسبة 46.3% إلى 11,247 متجرا خلال تلك الفترة، وارتفع عدد العيادات البيطرية بنسبة 12.2% إلى 4,495 عيادة.

ومن ناحية أخرى، انخفض عدد الحانات الصغيرة بنسبة 33.8% خلال الفترة إلى 10,441 حانة في عام 2022. كما تراجع عدد المطاعم المتخصصة في البيرة بنسبة 25.7% إلى 25,930 مطعما، مما يظهر آثار الجائحة وحالة عدم اليقين الاقتصادي.