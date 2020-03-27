عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا يرتفع إلى 759

قالت وكالة رويترز إن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع اليوم إلى 759.

وأعلنت السلطات في المملكة البريطانية أن 759 شخصا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاع نسبته 31% مقارنة بيوم الخميس 26 مارس، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة.

من جهة أخرى، أضافت السلطات أن التحاليل أثبتت إصابة 14579 حالة بفيروس كورونا المستجد .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

وأكد جونسون على حسابه في “تويتر” أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وبعدها بساعات أعلن أيضا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته بالفيروس وعزله صحيا.

وجاء ذلك بعد بومين من إعلان السلطات البريطانية عن إصابة ولى عهد البلاد الأمير تشارلز بالفيروس أيضا.