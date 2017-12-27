عدد السياح بتونس يقفز 23% هذا العام

خالد بدر الدين أظهرت البيانات التي أصدرتها رئاسة الحكومة التونسية، أن 6.731 مليون سائح أجنبي زاروا تونس في الفترة من أول يناير إلى 20 ديسمبر الحالى بزيادة قدرها 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت البيانات أن عائدات…

خالد بدر الدين

أظهرت البيانات التي أصدرتها رئاسة الحكومة التونسية، أن 6.731 مليون سائح أجنبي زاروا تونس في الفترة من أول يناير إلى 20 ديسمبر الحالى بزيادة قدرها 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت البيانات أن عائدات قطاع السياحة في تونس ارتفعت بنسبة 16.3% حتى 20 من شهر ديسمبر الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 2.69 مليار دينار (402 مليون دولار).

وذكرت وكالة رويترز أن السياحة تساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وتقدم آلاف الوظائف، فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة، غير أنها تضررت بشدة بسبب هجمات دموية شنها متشددون على مواقع سياحية قبل عامين لكن القطاع بدأ يتعافى مع تحسن الوضع الأمني في البلد الواقع في شمال افريقيا.

وارتفع عدد السائحين الأوروبيين 19.5% ليصل إلى 1.664 مليون في حين قفز الزائرون من الجزائر المجاورة بنسبة 40.5% ليرتفع إلى 2.322 مليون

وذكر التقرير أن عدد السائحين الفرنسيين ارتفع بنسبة 45.5%، في حين زاد الألمان 40.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت إيرادات السياحة في تونس قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3.5 مليار دينار في 2010 مع وصول عدد السائحين إلى 7 ملايين قبل أن تتراجع عقب ثورة عام 2011.