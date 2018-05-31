عدد الرخص الصناعية الجديدة تقفز بأكثر من %2370 منذ يونيو الماضي

خالد بدر الدين وعمر سالم أعلنت هيئة التنمية الصناعية إن عدد الرخص الصناعية الجديدة قفز بأكثر من %2370 منذ يونيوالماضى عندما أصدرت الحكومة قوانين جديدة ساعدت على تقليص مدة الموافقة على الرخصة من حوالى سنتين فى المتوسط إلى 30 يوما فقط حاليا، كما جاء فى تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية.وتتوقع هي

خالد بدر الدين وعمر سالم



أعلنت هيئة التنمية الصناعية إن عدد الرخص الصناعية الجديدة قفز بأكثر من %2370 منذ يونيوالماضى عندما أصدرت الحكومة قوانين جديدة ساعدت على تقليص مدة الموافقة على الرخصة من حوالى سنتين فى المتوسط إلى 30 يوما فقط حاليا، كما جاء فى تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وتتوقع هيئة التنمية الصناعية أن يرتفع عدد الرخص الصناعية الممنوحة للمستثمرين لأعلى من 9000 رخصة حتى يوليوالمقبل، بزيادة قدرها نحو600 رخصة، إذ بلغت هذا العام حوالى 8400 رخصة.

ويرجع ارتفاع عدد الرخص لزيادة عدد الأراضى والمشروعات التى يتم طرحها على المستثمرين والفرص الاستثمارية والخطة التى أعلنتها الوزارة فى وقت سابق من العام الماضى، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الرخص بمجرد الإخطار، وتقديمها إلى الجهات المسئولة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة المصرية نفذت تدابير قوية لاجتذاب المستثمرين الموجودين والأجانب للسوق المصرية بعد أن وجدوا بيئة استثمارية مواتية وجيدة، ومع اتجاه الحكومة للتركيز على استثمارات القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو.

وأكد أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن نصف طلبات الحصول على أراض لأغراض صناعية قدمها مستثمرون أجانب الذى تدفقوا على العمل فى مصر، بعد أن ألغت الحكومة العديد من الإجراءات الروتينية المضيعة للوقت والمجهود، والتى كانت تصيب المستثمرين بالإحباط سابقًا.

وإذا كانت الإصلاحات الحكومية بدأت تُنعش النمو، كما تراجع التضخم الذى كان قفز عاليًّا بعد قرار تعويم الجنيه، إلا أن المسئولين يحاولون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة؛ لأن معظم الاستثمارات الحالية دخلت فى صورة ديون وفى تعاملات البورصة.

ويشار إلى تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليوحتى ديسمبر من العام الماضى بالمقارنة مع 4.3 مليار دولار خلال نفس الشهور من عام 2016، بينما قفزت التدفقات الصافية إلى أسواق المال إلى 8 مليارات دولار مقارنة مع 213 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، كما جاء فى تقارير البنك المركزى.