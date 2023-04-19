عدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023.. «القوى العاملة» توحد مواعيد الاجازات الرسمية

حددت وزارة القوى العاملة، عدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023، معلنة أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء تبدأ اعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن عدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023..

عدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023.. عطلة رسمية مدفوعة الأجر

جاء إعلان وزارة القوى العاملة، بأن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء تبدأ اعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: “تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

عدد أيام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023.. خبر سار من الحكومة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

يحصل الموظفون على إجازة رسمية تنتهى الثلاثاء، ويكون يومي العودة للعمل الأربعاء والخميس على أن يحصل الموظفون في مصر على إجازة جديدة خلال يومي الجمعة والسبت، ليصبح عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر 8 أيام.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم (عطلة أسبوعية)

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25 إبريل عيد تحرير سيناء- الثلاثاء سيتم ترحيله للخميس

وشهر رمضان المبارك الذي حل الخميس الموافق 23 مارس، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، ويسعى جموع المسلمين خلال الشهر الكريم للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر وجميع المحافظات 2023

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة طنطا في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنصورة في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بنها في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.