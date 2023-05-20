عدد أثرياء السعودية سيرتفع 10%.. و«الشرق الأوسط» الأولى في نمو عدد الأغنياء

قال تقرير دولي نقلته قناة العربية إن عدد الأثرياء في السعودية سيرتفع 10% العام المقبل ، فيما تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى على مستوى العالم في نمو عدد الأغنياء.



وبحسب تقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” المتخصصة بإدارة العقارات والثروات، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى على مستوى العالم في نمو عدد الأثرياء فيها، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 16.9% خلال العام الماضي 2022، وبلغ صافي أصولهم أكثر من 30 مليون دولار للفرد الواحد.

وقال التقرير الذي اطلع موقع “العربية.نت” على مضمونه، إن السعودية ستحقق نموا سنويا في عملية صناعة الأثرياء نسبته 10.4%.

وانخفض عدد سكان العالم من أصحاب الثراء الفاحش بنسبة 3.8% في عام 2022، بعد ارتفاع قياسي بنسبة 9.3% في عام 2021، حيث تأثرت الثروة والمحفظة الاستثمارية للأثرياء بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، والارتفاعات المتكررة في الأسعار، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بجسب التقرير الذي نقلته العربية.