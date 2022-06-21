"عجلان" السعودية تضخ 5 مليارات دولار في مصر: نستهدف التصنيع للتصدير

وقعت مجموعة “عجلان وإخوانه” السعودية على 6 اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار تستهدف ضخها في مصر، وفقا لما كشفه عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي.

ولم يوضح العجلان ما إذا كانت تلك الاستثمارات ستضخ بالاتفاق مع شركاء آخرين، كما لم يكشف عن المدى الزمني المخطط للتنفيذ.

المزيد من الاستثمارات!

وقال العجلان في تصريحات لقناة “سي إن بي سي” إن الاستثمارات مجرد “مرحلة أولى” وهي مرشحة للزيادة بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وقدر العجلان إجمالي استثمارات مجموعته في مصر حتى الآن بنحو 7 مليارات دولار.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أعلنت اليوم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار.

والتوقيع تم على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر.

التصنيع للتصدير

وقال العجلان إن الاتفاقيات الجديدة تتعلق بقطاعات السياحة والتعدين والصناعة وللوجستيات والطاقة المتجددة.

لكنه أكد تركيزها الأكبر على قطاع التصنيع للتصدير بحسبانه قطاعا واعدا في مصر.

ويرى العجلان أن السوق المصري هائل وكبير وحيوي ومدعومة من حكومة “مشجعة ومنفتحة”.

وتابع: “شهدت مصر تحديثا وضبطا للقوانين وغجراءات لمكافحة الفساد”

و”عجلان وإخوانه” من أشهر الشركات السعودية في عالم المنسوجات.

ولدى المجموعة استثمارات بمجال التطوير العقاري والطاقة والمياه والاغذية والتقنية والخدمات اللوجستية والضيافة والتشغيل.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها توظف نحو 12 ألف شخص في أكثر من 15 دولة.