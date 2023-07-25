عجز حساب المعاملات الجارية يتراجع إلى 5.3 مليار دولار خلال 9 أشهر

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، إلى 5.3 مليار دولار، بمعدل بلغ نحو 61.2%، وذلك مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من الفترة المالية السابقة.

جاء ذلك، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% مقتصرًا على 23.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في كل من إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.