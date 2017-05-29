عجز الميزان التجاري يهبط 48% في 4 شهور

خالد بدر الدين: أعلن اليوم الإثنين وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن عجز الميزان التجاري هبط بحوالى 48% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى لينخفض إلى 8.493 مليار دولار بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى. وأضافت الوزارة في بيان صحفي،…

خالد بدر الدين:

أعلن اليوم الإثنين وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن عجز الميزان التجاري هبط بحوالى 48% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى لينخفض إلى 8.493 مليار دولار بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الصادرات زادت 14% لتصل إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، في حين تراجعت الواردات 30% لتنزل إلى 15.931 مليار دولار.

وذكرات وكالة رويترز أن مصر تحاول منذ العام الماضي، خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع.