عجز الميزان التجاري يهبط 46% فى 6 شهور

خالد بدر الدينأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46%، على أساس سنوي، في النصف الأول من العام الحالى، لينزل إلى 13 مليار دولار، بفضل نمو الصادرات وانخفاض الواردات.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الصادرات زادت 8% خلال النصف الأول من العام، لترتفع



خالد بدر الدين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46%، على أساس سنوي، في النصف الأول من العام الحالى، لينزل إلى 13 مليار دولار، بفضل نمو الصادرات وانخفاض الواردات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الصادرات زادت 8% خلال النصف الأول من العام، لترتفع إلى 11.130 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 30% لتنخفض إلى 24 مليار دولار.

وأكد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أن تحسن التجارة الخارجية المصرية يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة.

وأشار الوزير – بحسب وكالة رويترز الإخبارية- إلى أن العوامل التي أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري تشمل زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج.

وتسعى مصر منذ العام الماضي لتقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع كما تعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش اقتصاد البلاد.

