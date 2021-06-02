عجز الميزان التجاري يتراجع 1% خلال الربع الأول من العام الحالي

بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم إن إجمالي عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020.

وقالت إن إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفع خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%.

كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10%، مقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020.

وقالت إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة استمر في التعافي أيضا خلال النصف الأول من العام 2020/ 2021 ليسجل حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.

اجاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي انعقد اليوم حول أداء الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% مقارنة بنحو 5.4% خلال الأشهر التسعة لعام 2019/2020.

وقالت إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2 إلى 5.5%.