عجز الميزان التجاري يتراجع بنسبة 28.7% ليسجل 2.7 مليار دولار يوليو الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 28.7٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى، ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪ حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022 مقابــل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 89.4 ٪ ، أسمدة بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 3.4 ٪، فواكه الطازجــه بنسبــة 11.4 %.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 19.7٪).

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 13.3 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1 ٪ ، البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪، فول صويا بنسبة 33.5٪.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 597.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 11.4 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 0.4 ٪، ذرة بنسبة 3.4 %).