عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع بنسبة 28.7% خلال يوليو الماضي (جراف)

تراجع العجز في الميزان التجاري بمصر بنسبة 28.7% مسجلًا نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت الإحصاء، أن حجم الصادرات ارتفعت بنسبـة 2.2% ليبلغ 3.13 مليـار دولار في يوليو الماضي، مقابــل 3.07 مليـــار دولار في الشهر نفسه مـن العــام السابـق.

وأرجعت الإحصاء، هذه الزيادة إلــى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 89.4 %، أسمدة بنسبة 6.7 %، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 3.4% وفواكه طازجــة بنسبــة 11.4%.

بينما انخفضت حجم صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، بترول خام بنسبة 30.5%، ملابس جاهزة بنسبـة 0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.6% وسجاد وكليم بنسبة 19.7%.

كما انخفضت حجم الواردات بنسبة 14.8% لتبلغ 5.81 مليار دولار في يوليو الماضي مقابـــل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 13.3 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.1%، البترول الخام بنسبــة 40.0% وفول صويا بنسبة 33.5%.

فيما ارتفعت حجم واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا، منتجــات بتـرول بنسبـة 597.9 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 11.4 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 0.4% وذرة بنسبة 3.4%.