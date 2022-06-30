عجز الميزان التجارى التركى يرتفع 155% فى مايو.. والليرة تواصل الهبوط

شهدت العملة التركية “الليرة” هبوطا فى تعاملات اليوم الخميس على وقع بيانات اقتصادية صادمة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ووفقًا لإحصاءات التجارة الخارجية فى مايو الماضى الصادرة عن مركز الإحصاء التركي ارتفع عجز الميزان التجاري فى مايو بنسبة 155% عن نفس الفترة منذ عام مضى، بينما قفز العجز بنسبة 136% فى الفترة من يناير وحتى مايو 2022.

وارتفع عجز التجارة الخارجية فى مايو الماضي بنسبة 155.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وارتفع من 4 مليارات و 156 مليون دولار إلى 10 مليارات و 605 ملايين دولار، فى حين بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات 79.8% فى مايو 2021، وانخفضت إلى 64.2% فى مايو الماضى.

وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 136% في الفترة من يناير إلى مايو من 18 مليارا و 310 ملايين دولار إلى 43 مليارا و 206 ملايين دولار، فى حين بلغت نسبة تغطية الصادرات والواردات 82.3% فى الفترة من يناير إلى مايو 2021، إلا أنها انخفضت إلى 70.3% فى الفترة نفسها من عام 2022.

روسيا الأولى

واحتلت روسيا المرتبة الأولى فى الواردات، إذ بلغت الواردات من الاتحاد الروسى 4 مليارات و 487 مليون دولار في مايو،والصين 3 مليارات و 234 مليون دولار، و ألمانيا مليارا و 980 مليون دولار، الولايات المتحدة مليارا و 529 مليون، و إيطاليا مليارا و 305 مليون دولار.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، احتلت روسيا المرتبة الأولى فى حين بلغت الواردات من الاتحاد الروسي 22 مليارا و 653 مليون دولار على التوالى، والصين 16 مليارا و 416 مليون دولار، و ألمانيا 9 مليارات و 502 مليون دولار، والولايات المتحدة 6 مليارات و 248 مليون دولار، و إيطاليا 5 مليارات و 339 مليون دولار.

و شكلت الواردات من الدول الخمس الأولى 42.4% من إجمالي الواردات، خلال شهر مايو بينما مثلت الواردات من الدول الخمس الأولى 41.3 % من إجمالي الواردات في الفترة من من يناير وحتى مايو .

هبوط الليرة



وتراجعت الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس صوب مستويات الـ 17 ليرة للدولار مرة أخرى، حيث سجلت مستويات 16.82 ليرة – دولار، بتراجع في حدود 0.4%.

وفي المقابل تنخفض الليرة التركية خلال تعاملات يونيو الجاري في حدود 2% نزولا من مستويات قرب الـ 16.3 ليرة إلى المستويات الحالية، وكانت الليرة وصلت إلى مستويات متدنية خلال الشهر الحالى عند 17.5 ليرة دولار.

بينما انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 27% منذ بداية العام نزولا من مستويات قرب 13.1 ليرة – دولار إلى المستويات الحالية حيث فقدت ما يقرب من 3.6 ليرة مقابل الدولار.