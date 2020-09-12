اقتصاد وأسواق

عجز الميزانية الأمريكية يسجل أكثر من 3 تريليونات دولار بسبب كورونا

خلال السنة المالية 2020، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر أمس الجمعة
هيثم سمير 7:13 م, السبت, 12 سبتمبر 20 7:13 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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تسبّب وباء كورونا في ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، خلال السنة المالية 2020، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية صدر أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة RT.

ويعادل هذا العجز ضعفيْ أقصى مستوى عجز الميزانية السابق خلال عام.

وفيما كان العجز في نهاية صيف العام الماضي بحدود 1.067 تريليون دولار، أصبح خلال الفترة نفسها هذا العام في مستوى 3.007 تريليون دولار بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي لضرورات مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة تنتهي في يوم 30 سبتمبر.

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بقلم هيثم سمير

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