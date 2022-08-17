عجز التجارة في مصر يتراجع 35.8% إلى 2.61 مليار دولار في مايو

تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 35.8% خلال شهر مايو الماضي، مسجلًا نحو 2.61 مليار دولار مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق .

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو الماضي، ومن أهم مؤشراتها ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 18.3% وبلغـت 4.01 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: (منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 %، بترول خام بنسبة 30.7%، أسمدة بنسبة 33.9%، ملابس جاهزة بنسبـة 48.1%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 23.5%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 13.7%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 1.0%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 10.3%).

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1% وبلغت 6.62 مليار دولار خـلال شهر مايو الماضي مقابـــل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـــع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمها: (بترول خام بنسبــة 9.2%، منتجات البترول بنسبة 24.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.0%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: (مــواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 25.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.0%، لحوم بنسبة 158.9 5، ألبان ومنتجاتها بنسبة 24.0%).