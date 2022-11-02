عجز التجارة الخارجية في تركيا يتسع في أكتوبر مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة

اتسع عجز التجارة الخارجية في تركيا في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت الواردات بنسبة 31.9% عن العام السابق إلى 29.3 مليار دولار، ليقفز العجز التجاري بنسبة 430% إلى 8 مليارات دولار وفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة اليوم الأربعاء.

تزايد عجز التجارة الخارجية

على الجانب الآخر، ارتفعت شحنات الشركات التركية إلى الخارج بنسبة ضئيلة بلغت 2.8% لتصل إلى 21.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

يُظهر مسار اختلال توازن التجارة الخارجية في تركيا أن دفعة الصادرات جراء انهيار العملة العام الماضي تتلاشى، وأن التضخم يضر بالمنتجين.

في الوقت نفسه، أدى الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي بدأ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع الواردات على الرغم من التباطؤ الواضح في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

في حين أن البيانات الأولية لا تتضمن تفصيلاً لجميع التجارة، إلا أنها تظهر أن الواردات من روسيا- وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز لتركيا- ارتفعت بنسبة 107% عن العام السابق لتصل إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر من أي دولة أخرى.