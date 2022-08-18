«عثر على سردايب وأواني فخارية».. ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار بمسكنه بالأقصر

تمكنت شرطة السياحة والآثار من القبض على شخص متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مسكنه بمحافظة الأقصر، واتضح عثوره على سراديب وأواني من الفخار الاثري.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن شخص يجري أعمال الحفر بمسكنة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار في مدينة إسنا.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بمسكنه على حفر ينتهى بسراديب، شواهد أثرية كمية من الحجر الرملي وتشوينات من الأتربة ناتجة عن أعمال الحفر.

وضبط 2 إناء من الفخار ترجع لأحد العصور التاريخية، قطعة من الحجر الرملي، الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، والمضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا اجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد، والعمل على مكافحة جرائم الحفر والتنقب عن الآثار.