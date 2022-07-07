«عثر على الجثمان بمصرف».. سرقة «توك توك» دافع قتل طالب في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تغيب شخص بمحافظة الدقهلية بعدما عثرت على جثته، وتمكنت من تحديد وضبط الجناة، الذين اعترفوا بالجريمة ليتمكنوا من سرقة مركبة “توك توك” خاصة بالمجني عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من مواطن عن تغيب نجله طالب -يبلغ من العمر 19 عامًا- ويعمل سائق مركبة “توك توك” عن مسكنهما عقب خروجه مستقلاً المركبة قيادته وأن هاتفه المحمول مغلق.

وعقب ذلك عثرت على جثة المتغيب بإحدى المجاري المائية، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي ضم عاطلين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية- تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بقصد سرقة مركبة توك توك والتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه بالطريق العام.

كما قررا بارتكابهما واقعتين سرقة آخرتين وبيع مركبات “توك توك” المستولي عليها لدى إثنين من عملائهما “سيئ النية” – مقيمان بالجيزة- أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا ببيعهما للمركبات المستولي عليها لثلاثة أشخاص سيئ النية، وأمكن ضبطهم والدراجات المستولي عليها.

وباستدعاء المجني عليهما في الواقعتين المشار إليهما تعرفا على المتهمين، وأقرا بصحة ما جاء بأقوالهما، واتخذت الإجراءات القانونية.