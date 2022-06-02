«عثرا على مقبرة صخرية».. ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في الأقصر

كشفت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، عن حفر شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الأقصر- خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الأقصر، أمكن استهدافهما بمسكنهما وضبطهما.

وعثر داخل مسكن الأول على مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمي، وبها ممر يؤدي إلى 2 غرفة، ويوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار غير المُكتملة، الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتواجد بمسكن الثاني 2 حفرة غير منتظمة الشكل أحدهما ينتهي بسرداب، ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر، أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلاً منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.