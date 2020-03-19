عتاقة للصلب : خفض أسعار الغاز الطبيعى يقلل تكلفة الطن 30 جنيها

قالت شركة مصر الوطنية للصلب” عتاقة “ إن قرار رئيس الوزراء المصرى بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيساهم فى تخفيض تكاليف الانتاج لكل طن بقيمة 30 جنيها تقريبا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة إلى إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس لبيان تأثيرات قرار خفض أسعار الغاز على مصانعها.

وأفصحت شركات عاملة فى مجال الحديد والصلب عن حدود التأثيرات الايجابية لهذا القرار ، وقالت حديد عز إنها ستتأثر ايجابيا بهذا القرار.

وأضافت فى إفصاح للبورصة الخميس إن طن الحديد الواحد يستهلك نحو 11 مليون وحدة حرارية من الغاز بما يعنى أن خفض أسعاره سيخفض من تكلفة الإنتاج .

ويعد الغاز الطبيعى أحد أهم العناصر الرئيسية فى صناعات الحديد والصلب والألومنيوم فى مصر .

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات تحفيزية للمصانع والشركات والمستثمرين فى إطار خطة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذى يضرب الأسواق العالمية بشكل عنيف للغاية.

الحكومة تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعى دولار

وأقر د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أول أمس حزمة قرارات من بينها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

كما قرر خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة، وكذلك توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس الجاري وإبريل المقبل، لسداد جزء من مستحقاتهم.

وشملت الحزمة أيضا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

كما تضمنت رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وزارة المالية تلغى الضرائب على البورصة

جلسة باهتة للبورصة المصرية

فى سياق متصل قررت وزارة المالية اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

البنك المركزى يخفض سعر الفائدة 3% مرة واحدة

الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التى أعدها البنك المركزى

وقرر البنك المركزى المصرى الإثنين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة ، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .

وفى وقت سابق قررت الحكومة تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين مع تعويض المشغلين عن خسائر تلك الفترة تحسبا لانتقال فيروس كورونا.

كما قررت إيقاف الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية وإغلاق المقاهى والكافيهات وصالات الجيم ومراكز الدروس الخصوصية.