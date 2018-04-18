عتاقة للصلب توافق على زيادة رأس المال بالأسهم المجانية

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على زيادة رأس المال المصدر من 150 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.ووافق المجلس على دعوة الجمعية العادة غير العادية لتعديل المادتين السادسة والسابعة م

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على زيادة رأس المال المصدر من 150 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ووافق المجلس على دعوة الجمعية العادة غير العادية لتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة، وتفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب فى تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للمساهمين.

وتضاعف أرباح الشركة إلى 169 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 84.5 مليون جنيه خلال 2016، وذلك بسبب ارتفاع المبيعات إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.