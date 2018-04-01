عتاقة للصلب تعتمد زيادة تبرعاتها إلى 10 ملايين جنيه فى 2018

رجب عزالديناعتمدت عمومية شركة عتاقة للصلب بجلستها المنعقدة 29 مارس المنصرم تبرعات العام المنتهى 31 ديسمبر 2017 والبالغ قدرها 3.7 مليون جنيه .وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العمومية وافقت أيضا على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات فى حدود 10 مليون جنيه خلال العام المالى 2018.كما وا

رجب عزالدين

اعتمدت عمومية شركة عتاقة للصلب بجلستها المنعقدة 29 مارس المنصرم تبرعات العام المنتهى 31 ديسمبر 2017 والبالغ قدرها 3.7 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العمومية وافقت أيضا على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات فى حدود 10 مليون جنيه خلال العام المالى 2018.

كما وافقت العمومية على توزيع الأرباح بقيمة سم مجانى لكل سهم أصلى عن أرباح العام المالى المنتهى 2017 مع توزيع أرباح العاملين عن العام والسنوات الماضية التى لم توزع.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 100% خلال 2017 لتسجل 169 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 84.5 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه، موزعا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.