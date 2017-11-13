عتاقة للصلب تضاعف أرباحها إلى 92 مليون جنيه في 9 أشهر

رجب عزالدين: أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ارتفاع أرباحها بنسبة 109% خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017. وسجلت الشركة صافى ربح قدره 92.3 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 44.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016. وسجلت الشركة صافى ربح قدره 92.3 مل

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ارتفاع أرباحها بنسبة 109% خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 92.3 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 44.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 92.3 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 44.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016، وفقا للبيانات المرسلة للبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 68 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه موزعا على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.