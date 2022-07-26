«عتاقة للصلب» تترقب رد هيئة التنمية الصناعية على تظلم رخصة البيليت

قالت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، إنها ما زالت تنتظر رد هيئة التنمية الصناعية على تظلمها من قرار رفض منحها رخصة إنتاج البيليت المقدم عليها منذ يناير الماضي.

وقالت عتاقة للصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إنها تقدمت بتظلم ضد قرار الهيئة بتاريخ 7 يونيو الماضى ومازالت تنتظر ردها حتى تاريخه.

وأفصحت الشركة فى 5 يناير الماضي عن سحب كراسة الشروط التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على تراخيص إنتاج البيليت بطاقة 1.1 مليون طن سنويا.

عتاقة تقدمت على طلب رخصة إنتاج البيليت منذ يناير الماضى

شركة عتاقة للصلب

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، فى نوفمبر الماضي، عن طرح 6 رخص جديدة بمجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع فى القائمة محليًّا.

وقررت وزارة التجارة والصناعة، فى 14 نوفمبر الماضى، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022).

عتاقة : إلغاء رسوم الحماية على البليت إيجابى متروك لحركة الأسعار العالمية

وزارة التجارة والصناعة

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إن قرار وزير التجارة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت له أثر إيجابى متروك لحركة الأسعار المحلية والعالمية.

وأضافت، فى إفصاح مرسل سابق للبورصة (16 نوفمبر)، إن هذا التأثير متروك لآليات العرض والطلب وحركة الأسعار المحلية والعالمية.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تحولها للربحية بقيمة 100.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 4.52 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.36 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.89 مليار جنيه خلال 2020، وفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة 27 فبراير الماضى.

وتعمل عتاقة فى مجال صناعة الحديد والصلب (درفلة وتشكيل حديد التسليح على وجه الخصوص)، وأضافت الشركة فى مايو الماضى نشاط كبس وتقطيع الخردة إلى الأغراض.

وقالت في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (18 مايو)، إنها تتوقع مساهمة هذا النشاط الجديد فى زيادة أرباحها بما يؤثر على حقوق الملكية إيجابيا فى المستقبل.