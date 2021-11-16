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«عتاقة للصلب» : إلغاء رسوم الحماية على البليت إيجابى متروك لحركة الأسعار العالمية

عتاقة للصلب تفصح عن تأثير قرار رفع رسوم الحماية على البليت المستورد
رجب عزالدين 4:26 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 4:26 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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قالت شركة مصر الوطنية للصلب” عتاقة “ إن قرار وزير التجارة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت له أثر إيجابى متروك لحركة الأسعار المحلية والعالمية.

وأضافت عتاقة للصلب فى إفصاح ردا على استفسارات البورصة المصرية، أن هذا القرار له أثر إيجابى بالنسبة لتكلفة البليت المستورد المادة الخام المستخدمة فى صناعة حديد التسليح.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التأثير متروك لآليات العرض والطلب وحركة الأسعار المحلية والعالمية.

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فى نفس السياق، أرسلت شركة الألومنيوم العربية إفصاحا مماثلا حول التأثير الإيجابى مشيرة إلى اعتمادها الكامل على البليت المستورد.

وقررت وزارة التجارة والصناعة فى 14 نوفمبر الجارى إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.

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وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال شركة مصر عتاقة للصلب ارتفاع أرباحها خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى بنسبة 244%

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 65.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل أرباح 20.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

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بينما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة 11 نوفمبر الجارى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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