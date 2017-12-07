عتاقة: تمديد فرض رسوم الواردات سينعش صناعة الحديد

رجب عزالدينقالت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، إن قرار تمديد فرض رسوم على واردات الحديد سينعش صناعة الحديد ويزيد المبيعات.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذا القرار سيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على صناعة الحديد بشكل عام، وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص وسيساهم فى استقرار

رجب عزالدين

قالت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، إن قرار تمديد فرض رسوم على واردات الحديد سينعش صناعة الحديد ويزيد المبيعات.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذا القرار سيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على صناعة الحديد بشكل عام، وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص وسيساهم فى استقرار الصناعة والمبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة -أمس الأربعاء- قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وقدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.