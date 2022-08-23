عتاب لورا عماد زوجة شريف منير.. بحث عن الأمومة المفقودة أم حزن على أضواء الفن

رغم ابتعاد الفنانة لورا عماد زوجة النجم شريف منير عن الأضواء منذ سنوات ، إلا أنها كشفت عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” عن أزمة بينها وبين بناتها كاميليا وفريدة شريف منير حيث وجهت رسالة عتاب قاسية لابنتيها فريدة وكاميليا، معربة عن حزنها من تجاهلهما لها.

ونشرت لورا عماد، مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان شريف منير، وبناته أثناء تناولهم العشاء في أحد المطاعم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: «رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير، وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدون بأن أنا كنت أم عاملة إزاي!».

وأضافت ” بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي».

وردت على رسالتها القاسية ابنتها فريدة عبر انستجرام قائلة ” ليه بتعملي فينا كده ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس ” ، بينما أنكرت ابنتها كاميليا كلامها معلقة “عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده”.

يذكر أن لورا عماد عملت في البداية كموديل للإعلانات ، وكان أول ظهور لها في السينما من خلال فيلم «البطل»عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور «أوديسا» حبيبة «بيترو غطاس» الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.

كما شاركت في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

وبعد ابتعادها عن الفن منذ عام 2001، عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل ” نصيبي وقسمتك”.

فايزة هنداوي : مافعلته لورا تجاه بناتها يمكن أن يؤذيهم على السوشيال ميديا

قالت الناقدة فايزة هنداوي أن الأزمة الحقيقية أن الشخصيات العامة والمشاهير يقومون بكشف أمورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك يسبب مشاكل كثيرة لهم .

وأوضحت قائلة حينما تظهر الفنانة لورا وتتحدث عن بناتها في مشكلة بينهم للجمهور على السوشيال ميديا ، فهي بذلك قد تكون ساهمت في أذيتهما بشكل غير مباشر ودون قصد منها تماما .

وأضافت: “حينما يقوم بعض الأشخاص بوصفهم بالعاقين لها وحتى لو انتهت هذه المشكلة مثلما يحدث في أي بيت مصري توجد مشاكل بين الأبناء وآبائهم سواء الأب أو الأم في أوقات معينة ، سيكون بناتها تعرضوا لأذى نفسي من تعليقات مسيئة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها داع بسبب نشر هذه المشاكل على المشاع”.

محمود قاسم : هذا النوع من الأمهات نادرا في حياتنا ويجب تقديره لتفرغها لبيتها وابتعادها عن الفن

بينما يرى الناقد الفني محمود قاسم أن الفنانين يحبون نشر أمورهم الشخصية على السوشيال ميديا لأنهم يعون جيدا أن الجمهور يحب هذه النوعية من الأخبار والأقاويل ويتابعها .

ولفت إلى أنه يوجه تحية كبيرة للفنانة لورا بسبب اعتزالها الفن والتمثيل تماما منذ سنوات والتفرغ لمنزلها وزوجها النجم شريف منير وتفرغت لبناتها وحياتها الأسرية .

وأوضح أنه كان يمكن أن تستمر في الفن وتحقق شهرة ونجومية مثلما فعلت ماري كوين سابقا جدة المخرج أحمد جلال تفرغت لبيتها فقط ، لذلك هذا النوع من الأمهات نادرا في حياتنا.

وتابع: “مهما كان حجم المشكلة بينها وبين بناتها فيجب أن يكون هناك تقدير كبير منهما لما فعلته لورا كأم من أجلهما ، بغض النظر عن أسباب هذه المشاكل بينها وبين بناتها”.

وعاد مؤكدا أن “ما فعلته لورا عماد تستحق التقدير عليه ولم نسمع في يوم من الأيام أنه حدثت مشكلة بينها وبين شريف منير سواء بسبب تفرغها وابتعادها عن الحياة الفنية أو حتى لأي سبب آخر” .