عبير لهيطة: إيجيترانس تتوقع 43 مليون جنيه ربحا في 2017

منى عبدالباري:توقعت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»أن يتجاوز صافى ربح العام الحالى، المستويات المستهدفة سابقا عند 18 مليون جنيه لتقترب من مستوى الأرباح المحققة فى العام السابق 2016 والذى شهد طفرة غير مسبوقة فى نتائج الشركة المستقلة، إذ حققت 43 مليون جنيه صافى ربح.وأر

منى عبدالباري:

توقعت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»أن يتجاوز صافى ربح العام الحالى، المستويات المستهدفة سابقا عند 18 مليون جنيه لتقترب من مستوى الأرباح المحققة فى العام السابق 2016 والذى شهد طفرة غير مسبوقة فى نتائج الشركة المستقلة، إذ حققت 43 مليون جنيه صافى ربح.

وأرجعت المهندسة عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة «إيجيترانس»، الزيادة المتوقعة إلى مواصلة الشركة أعمالها بالمشروعات التى تشارك فى تنفيذها عبر توليد الطاقة الكهربائية منذ العام الماضى، والأرباح المتوقعة من مشروع النقل البرى، وتلك الناتجة عن تعاقد جديد مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وتحسن أعمال الشركة المعتادة، وتابعتها «إيتال».

وسجل صافى أرباح «إيجيترانس» المستقلة خلال الربع الأول من العام الحالى 24 مليون جنيه، ما يفوق مستهدف العام بالكامل بنحو 6 ملايين.

وكشفت لهيطة، فى حوار مع «المال»، أنه سيتم بدء تشغيل المرحلة الأولى من أسطول النقل البرى خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن «إيجيترانس» تسلمت معدات الأسطول بالكامل تمهيدا لبدء التشغيل، ولفتت أيضا إلى أنه يتم حاليا دراسة لإطلاق مرحلة ثانية من المشروع مطلع العام المقبل باستثمارات تتراوح بين 4 و8 ملايين، يعتمد تنفيذها بشكل كبير على نجاح المرحلة الأولى والتى تعد بمثابة مرحلة تجريبية واختبار للسوق.

وكانت لهيطة، قد قالت فى حوار سابق مع «المال»، إنها ستخترق العام الحالى نشاط النقل البرى من خلال أسطول مكون من 5 شاحنات بقيمة استثمارية 4 ملايين جنيه يتم تمويلها عبر تعاقدات تأجير تمويلى مع شركة كوربليس للتأجير التمويلى.

وأشارت لهيطة إلى دخول «ايجيترانس» اتفاقا جديدا بقيمة 6 ملايين جنيه تقريبا مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة خلال الربع الأول من العام الحالى لنقل 50 ألف طن من خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد لشركة النصر، على أن تستمر أعمال المشروع حتى الربع الثالث من العام الحالى.

وحول المشروعات التى تشارك «إيجيترانس» فى تنفيذها بمجال توليد الطاقة الكهربائية منذ العام الماضى، قالت لهيطة إنه تم تنفيذ نحو 80 % من محطتى كهرباء بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة اللتين تنفذهما شركة سيمنس الألمانية، كما انتهت بالكامل من نقل محطة جنوب حلوان التى تنفذها شركة ميتسوبيشى هيتاشى.

وفيما يتعلق بتأثر أعمال الشركة بالتحديات التى شهدتها السوق خلال العام الماضى، كفرض ضريبة القيمة المضافة وتباطؤ حركة التجارة العالمية والقيود التى فرضتها الحكومة على الاستيراد، قالت لهيطة إن تداعياتها كانت سلبية على القطاع بالكامل ولكنها كانت محدودة على الشركة نتيجة اتباعها استراتيجية تعتمد على التعاون مع شركات ذات أحجام أعمال ضخمة تمكنها من الصمود فى مواجهة الأوضاع السيئة.

وأشارت إلى أن بوادر التحسن التى شهدتها السوق فى الفترة المنقضية منذ مطلع العام تشير إلى استيعابها الصدمة، وتقلص الآثار السلبية لهذه التداعيات.

وقالت لهيطة إن اعتماد الدولار عند مستوى 17 جنيها فى الموازنة التخطيطية للعام الحالى سيساهم فى تعزيز ربحية الشركة مع عدم وجود مصروفات دولارية، وتحصيل جزء من إيراداتها بالعملة الخضراء.

وأكدت أن شركة «إيتال» التابعة سيكون لها دور كبير فى تحسن معدلات الربحية العام الحالى، فى ضوء مساهمتها الكبيرة فى إيرادات الربع الأول.

وترتبط نتائج أعمال «إيتال» بشكل كبير بنشاط المشروعات التى تنفذها «إيجيترانس» إذ إنها تقوم بعمليات النقل فى هذه المشروعات، فضلا عن أعمالها الأخرى، كأعمال النقل لحقل ظُهر للغاز، وأعمال نقل خاصة بعملاء محليين، بحسب لهيطة.

وارتفع صافى أرباح «إيتال» إلى 8.7 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2017 مقارنة بـ 1.2 مليون فى الفترة المماثلة من 2016، بزيادة نحو 6 مرات، مدعومة بتنفيذ عمليات النقل المتخصص للطرود ذات الأوزان الثقيلة للمشروعات الكبرى المذكورة من قبل، بالإضافة إلى أعمالها المعتادة.

ونوهت لهيطة بإجراء «إيجيترانس» مفاوضات مع عدة جهات لإبرام تعاقدات مستقبلية إلا أنها فضلت الاحتفاظ بجميع التفاصيل لعدم اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الأمر، كما أشارت إلى أن «إيجيترانس» تقدمت لمناقصات محطات الكهرباء التى سيتم طرحها الفترة المقبلة، وأنه لم تتم ترسية أى من هذه المناقصات بعد.

وحول نشاطات إيجيترانس الخارجية، قالت لهيطة إن الشركة شاركت فى إبريل الماضى بمعرض «بريك بالك» ببلجيكا والذى يعد أكبر معرض للنقل الثقيل على مستوى العالم، من خلال جناح خاص بالشركة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشات مبدئية خلال المعرض قد ينتج عنها تعاقدات مستقبلية، نظرا لثقة الشركات الأجنبية الأخرى المشاركة بالمعرض فى الشركة وفى السوق المصرية والفرص المتاحة بها.

وفيما يتعلق بتأثير قرار المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة على أعمال إيجيترانس، قالت لهيطة إن الشركة لم تتأثر بهذا الأمر خاصة أنها ليس لديها أى مديونيات، بخلاف اتفاق مع البنك الأهلى المتحد للحصول على تسهيلات تمويلية لرأس المال العامل لتغطية مصروفات تعاقدات مستقبلية ولم يتم استخدامها بعد، وذلك بقيمة 35 مليون خطابات ضمان، و20 مليونا تسهيلات ائتمانية.

وحول إمكانية دخول مساهمين جدد للشركة، أو نية من مستثمرين خارجيين على الشركة، قالت لهيطة إن هذا الأمر غير مطروح، بخلاف دخول وخروج مساهمين طبيعيين على سهم الشركة فى سوق الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال «إيجيترانس» نحو 156 مليون جنيه، موزعة على 31 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 14 مساهما، أبرزهم بنك الاستثمار القومى بحصة 25.25 %، وبيت الاستثمار العالمى بنسبة 3.69 %، وبيت مشاريع الكويت بنسبة 3.98 %، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مستثمرين أفراد، وأسهم تداول حر.

وتستحوذ إيجيترانس على حصة سوقية نسبتها 60 % من سوق النقل البحرى، ويرتكز نشاط إيجيترانس على عمليات تقديم الخدمات اللوجيستية للمشروعات، وعمليات النقل، والتخزين، إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة من بينها مخزن بميناء الأدبية بالسويس، وآخر فى المنطقة الحرة ببورسعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الاسكندرية.

وارتفع سهم «إيجيترانس» بالبورصة منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضى بنسبة 88.4 %، مسجلا 8.48 جنيه، مقارنة بـ 4.50 جنيه مطلع العام.