عبير صبرى تكشف أسرار صراعها مع ريهام حجاج في «جميلة»

كشفت الفنانة عبير صبري مساء اليوم لبرنامج ” الحياة اليوم ” الذي تقدمه الاعلامية لبنى عسل على شاشة الحياة ، عن دورها الذي تقدمه في مسلسل ” جميلة ” في الماراثون الرمضاني القادم.

وأشارت في مداخلة هاتفية أن العمل يجعلها تخرج أفضل ماعندها كأداء تمثيلي حتى ينال اعجاب الجمهور في شهر رمضان ، لافتة الى أن المنافسة ستكون كبيرة بسبب تنوع واختلاف نوعيات المسلسلات المقدمة في رمضان .

وأوضحت أن ريهام حجاج تواجه صراعا معها في أحداث المسلسل المختلفة ، حيث أنها تقوم بدور وكيل نيابة “، مضيفة أن العمل سيكون مليئًا بالمفاجآت خاصة أنها تقدم دورًا محوريًا ، حيث تقدم شخصية جديدة ولديها تحول وهى شخصية عايشة صراع كبير ومنافستها هى جميلة ريهام حجاج، وتحاول أن تسترجع طليقها التي تزوجته ريهام في أحداث المسلسل.

مسلسل “جميلة” تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.