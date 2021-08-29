عبير صالح العضو المنتدب للشركة:«الوفاء حياة» تراهن على العملاء محدودى ومتوسطى الدخل

تراهن شركة الوفاء لتأمينات الحياة «مصر» – إحدى مجموعة شركة تأمين الوفاء بالمغرب – على شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل عبر إطلاق منتجات تأمينية تلبى احتياجات تلك الشرائح، وذلك بجانب استهداف العملاء ذوى الدخل المرتفع أيضا.

وكشفت عبير صالح، العضو المنتدب للشركة، أنها وصلت للمراحل النهائية فى مفاوضاتها لإبرام تحالفات تأمين مصرفى لتسويق منتجاتها عبر فروع تلك البنوك لتحقيق الانتشار الجغرافى وتكوين قاعدة جيدة من العملاء.

إطلاق 4 منتجات للحماية والادخار وتعليم الأبناء والتقاعد

المال- ما استراتيجية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة ؟

عبير صالح – بدأت الشركة انطلاقتها بحزمة من المنتجات الجديدة والتى سوف يتم توزيعها مباشرة وهى تشمل منتجات حماية وادخار، وتستهدف شرائح مختلفة من العملاء فى المجتمع المصرى حيث لدى الشركة 4 منتجات حاليا.

وحصلت شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرى من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أغسطس الماضى تحت رقم 43 لسنة 2020.

المال- هل هناك منتجات جديدة تستعد الشركة لإطلاقها قريبا؟

عبير صالح – أطلقت الشركة 4 منتجات جديدة بالسوق، تضم: «وفا أموالى بريميم» و«وفا أموالى» و«وفا أولادى» و«وفا معاشى»، بينما هناك منتجان جديدان حصلت الشركة على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهما، وسوف يتم إطلاقهما خلال الربع المقبل، أحدهما منتج تأمين طبى والآخر لتأمينات حياة.

وبالنسبة للمنتجات الأربع المطروحة حاليا بالسوق فتضم «وفا أموالى بريميم» وهو مخصص لشرائح العملاء ذات الدخل المرتفع ويمنح المنتج مزايا استثمارية وادخارية للعملاء، كما تشمل المنتجات أيضا «وفا أموالى» والذى يوفر الحماية التأمينية والمزايا الادخارية للفئة B من العملاء ذوى الشريحة الأقل والدخل المتوسط والمنخفض.

وأشارت إلى أن المنتج الثالث هو «وفا أولادى» والمخصص لتوفير الحماية التأمينية للأبناء ومساعدة أولياء الأمور فى توفير الأموال لتعليم أولادهم؛ والمنتج الرابع هو «وفا معاشى» والمخصص لمخاطبة العملاء الراغبين فى الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد.

المال- هل هناك خطة لاقتحام نشاط التأمين المصرفى؟

عبير صالح – الشركة حاليا فى المراحل النهائية للمفاوضات مع أحد البنوك، تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائى والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية، بما يمنح الشركة المزيد من الانتشار على المستوى الجغرافى عبر التواجد فى فروع ذلك البنك.

إطلاق برامج اقتصادية لمحدودى ومتوسطى الدخل نهاية العام المالى

المال- هل تنوى الشركة اقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر؟

عبير صالح – سوف تبدأ الشركة بعدها تصميم وإصدار بعض منتجات التأمين الاقتصادى الخاص بمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل وذلك خلال النصف الثانى من العام المالى 2022/2021، حيث ستركز الشركة حتى نهاية العام المالى الجارى على إصدار وتسويق وتوزيع المزيد من المنتجات الجديدة والتى تلبى رغبات واحتياجات عملاء الشركة الحاليين والمستهدفين.

المال- ما خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة المقبلة؟

عبير صالح – سوف تعتمد الشركة فى بداية نشاطها على التسويق والبيع عبر فروع البنوك التى ستتعاقد معهم فى نشاط التأمين المصرفى كجزء من خطة التوسع الجغرافى لها والانتشار فى المدن والمحافظات المختلفة التى تتواجد بها فروع تلك البنوك.

وباء «كورونا» ساهم فى زيادة الوعى بتأمين الحياة والطبى

المال- كيف ترى الفرص الاستثمارية فى سوق التأمين المصرية فى ظل تأثيرات جائحة كورونا؟

عبير صالح – لم تتأثر تأمينات الحياة بآثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” بصورة كبيرة وكان التأثير خلال ربعين ماليين من العام المالى الماضى نتيجة الإغلاق الجزئى وقتها وصعوبة إجراء المقابلات المباشرة مع العملاء بسبب الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد الاجتماعى.

وخلال الفترة الحالية اكتسبت شركات التأمين دروسا كثيرة من الجائحة وزادت وتيرة العمل “أونلاين” عبر استخدام النظم التكنولوجية الحديثة والبرمجيات المتطورة، وانتظام عمل البنوك والشركات والسماح بإجراء مقابلات مع العملاء.

والتأثير الوحيد لجائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” على خطط الشركة هو تأجيل إطلاق منتجات لتأمين الطبى الجماعى مؤقتا لمدة 6 شهور لحين اتضاح الرؤية لتأثير الجائحة على نشاط التأمين الطبى الجماعى فى سوق التأمين المصرية.

المال- كيف أثر وباء كورونا على مستوى الوعى فى نشاط تأمينات الحياة والطبى؟

عبير صالح – ساهم وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” فى زيادة مستوى الوعى التأمينى خاصة فى التأمين الطبى حيث زادت من أهمية وجود تأمين طبى لدى الأفراد والأسر المصرية فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج من فيروس كورونا فيما يخص التحاليل والأدوية وغيرها.

وبدأ الأفراد والأسر فى البحث عن حلول لتوفير رعاية صحية لهم ولذويهم عبر منتجات التأمين الطبى لدى شركات التأمين، وذلك بالتوازى مع تطبيق الدولة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات.

وزاد الوعى التأمينى فى نشاط تأمينات الحياة وخاصة على منتجات الحماية والتقاعد والادخار بهدف توفير تغطيات لحماية الأسر عند فقد العائل وعند فقد الدخل فى المستقبل، وهى من إيجابيات جائحة كورونا التى زادت الوعى بأهمية تلك المنتجات التأمينية.

المال- ما خطة التطور التكنولوجى بالشركة لمواكبة التحول الرقمى والشمول المالى؟

عبير صالح – الشركة لديها نظام تكنولوجى متطور سمح لها بالعمل فى بداية نشاطها وحصولها على الترخيص فى ظل جائحة كورونا والعمل من المنزل، واكتسبت الشركة دروسا من تلك الفترة حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى حل العديد من المشكلات، بجانب التحول الرقمى الجارى فى القطاع المصرفى وخاصة فى تحويل الأموال والسحب والإيداع بسهولة ويسر وعبر طرق مختلفة عبر استخدام النظم التكنولوجية الحديثة.

وحصلت الشركة على نظام تكنولوجى متطور من شركتها الأم فى المغرب والذى يتضمن تطبيقات وخدمات الدفع الإلكترونى للأقساط وتسهيل دورة العمل بما يساهم فى سرعة إصدار الوثائق واستلام العملاء لها فى وقت قصير جدا، وهو نموذج جديد ومطبق فى الشركة الأم فى المغرب وأكثر من دولة بما يسمح بالإصدار للوثيقة ودفع القسط فى نفس اليوم.

وتعتزم الشركة المشاركة فى كافة مبادرات الشمول المالى عبر طرح منتجات اقتصادية جديدة وأخرى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

المال- لماذا اختارت الشركة رعاية الأندية الرياضية؟

عبير صالح – حصلت الشركة على رعاية 7 أندية بالدورى الممتاز لكرة القدم، وهى الزمالك والجونة والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة والإنتاج الحربى وطلائع الجيش، بالإضافة إلى نادى المقاولون العرب، وتهتم الشركة بذلك المجال لأنه يعد من أبرز اهتمامات المواطن المصرى بمتابعة مباريات كرة القدم.

المال- كم حجم رأس المال المدفوع للشركة؟

عبير صالح – يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 150 مليون جنيه حاليا، وتعد شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء بالمغرب.