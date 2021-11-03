عبير خضر: هناك 14 ثغرة في نظم التأمين والمعلومات

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك الأهلي المصري، إن استراتيجية التأمين يجب أن تكون من خلال تحديث مستمر لقاعدة البيانات، مضيفة – خلال مؤتمر”الناس والبنوك” – أن هناك 14 ثغرة في نظم التأمين والمعلومات، وبنهاية العام ستكون هناك زيادة 40%‎ عن العام الماضي، ومع التطور سيكون عدد الثغرات اكثر فالتحدي كبير.



وأضافت عبير خضر، أنه يجب أن يكون هناك اختبار اختراق لتأمين الشبكات، وهي التعامل بعقلية الهاكر، إضافة إلى تصميم التطبيقات التي يتم اختراقها، ومراقبة التهديات الخارجية عن طريق مراقبة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع عن طريق مركز معلومات الامن السيبراني.

وأوضحت أنه يجب تدريب العنصر البشري الداخلي والعملاء عن طريق تأمين الموظفين واختبار مدى استجابتهم للهاكر، ومعرفة من منهم يحتاج للتدريب بشكل اكبر ويتم تدريبه.

وتابعت عبير خضر، انه يجب على البنوك وجود فديوهات توعية لها مع اطلاق الخدمات من خلال “وسائل السوشيال ميديا” وماكينات الصرف والرسائل، وتوعية العملاء بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والتأمين ضد التطبيقات التي تخترق الأرقام السرية والبرمجيات الخبيثة التي تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة الى عدم فتح أي لينكات للالعاب او التطبيقات بخلاف التطبيقات الأصلية الخاصة بنظام الهواتف الاصلية.



واضافت، ضرورة الحرص من جانب الشركات لمواقعهم الخاص وحساباتهم البنك وعدم تسجيلها على الأجهزة الشخصية للموظفين.



واختتمت أن الموبايل البنكي لا يتم الدخول عليه عبر “الواي فاي” غير المؤمن، إضافة لاستعمال خاصية كلمة السر المتغيرة لحماية التطبيقات المختلفة.

كتب – قسم البنوك: