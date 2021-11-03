بنـــوك

عبير خضر: هناك 14 ثغرة في نظم التأمين والمعلومات

على هامش مؤتمر الناس والبنوك
فاطمة إمام 7:56 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 7:56 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك الأهلي المصري، إن استراتيجية التأمين يجب أن تكون من خلال تحديث مستمر لقاعدة البيانات، مضيفة – خلال مؤتمر”الناس والبنوك” – أن هناك 14 ثغرة في نظم التأمين والمعلومات، وبنهاية العام ستكون هناك زيادة 40%‎ عن العام الماضي، ومع التطور سيكون عدد الثغرات اكثر فالتحدي كبير.


وأضافت عبير خضر، أنه يجب أن يكون هناك اختبار اختراق لتأمين الشبكات، وهي التعامل بعقلية الهاكر، إضافة إلى تصميم التطبيقات التي يتم اختراقها، ومراقبة التهديات الخارجية عن طريق مراقبة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع عن طريق مركز معلومات الامن السيبراني.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يستقر في البنوك والصرافة

وأوضحت أنه يجب تدريب العنصر البشري الداخلي والعملاء عن طريق تأمين الموظفين واختبار مدى استجابتهم للهاكر، ومعرفة من منهم يحتاج للتدريب بشكل اكبر ويتم تدريبه.

وتابعت عبير خضر، انه يجب على البنوك وجود فديوهات توعية لها مع اطلاق الخدمات من خلال “وسائل السوشيال ميديا” وماكينات الصرف والرسائل، وتوعية العملاء بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والتأمين ضد التطبيقات التي تخترق الأرقام السرية والبرمجيات الخبيثة التي تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة الى عدم فتح أي لينكات للالعاب او التطبيقات بخلاف التطبيقات الأصلية الخاصة بنظام الهواتف الاصلية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك


واضافت، ضرورة الحرص من جانب الشركات لمواقعهم الخاص وحساباتهم البنك وعدم تسجيلها على الأجهزة الشخصية للموظفين.


واختتمت أن الموبايل البنكي لا يتم الدخول عليه عبر “الواي فاي” غير المؤمن، إضافة لاستعمال خاصية كلمة السر المتغيرة لحماية التطبيقات المختلفة.

كتب – قسم البنوك:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

«المركزي» : ودائع العملاء بالبنوك ترتفع إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

فاطمة إمام 6:17 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

البنك المركزي : استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى 378.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

فاطمة إمام 5:36 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

شريف فاروق: البريد يسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر

فاطمة إمام 5:19 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

المعهد المصرفي يدرب 35 ألف موظف بنكي ضمن برامج أمن المعلومات

فاطمة إمام 5:13 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

البنك المركزي : مصر سددت 15.8 مليار دولار ديونًا خارجية خلال 2020-2021

فاطمة إمام 5:11 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

البنك الأهلي : 280 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ15%

فاطمة إمام 5:09 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21