عبيد: انخفاض قيم الشركات يمنع تواجد الصناديق العالمية بالبورصة

أحمد علي - منى عبدالباريقال محمد عبيد، الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن انخفاض أعداد الشركات ذات القيم الكبيرة، يمثل عائقًا أمام تواجد الصناديق العالمية بالبورصة المصرية.وأضاف عبيد، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة المالية "هيرميس"، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تجرى الحكوم

أحمد علي – منى عبدالباري

قال محمد عبيد، الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن انخفاض أعداد الشركات ذات القيم الكبيرة، يمثل عائقًا أمام تواجد الصناديق العالمية بالبورصة المصرية.

وأضاف عبيد، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة المالية “هيرميس”، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تجرى الحكومة طرحان بالبورصة العام الحالي، وأكد في الوقت نفسه أن ذلك يتوقف على أحجام الطروحات، وقيمتها.

وأكد عبيد أن المستثمرين الأجانب لديهم اهتمامًا بالغًا بالطروحات الحكومية التي أعلنت الإدارة المصرية أنها ستبدأ في تنفيذها العام الحالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأيام الثلاثة الماضية، بوفود استثمارية إقليمية وعالمية تقوم بإدارة أصول قيمتها 10 تريليونات دولار.