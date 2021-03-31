نقل وملاحة

عبور 81 سفينة قناة السويس اليوم بحمولات 4.8 مليون طن

بعد نجاح تعويم الشفينة البنمية "ايفر جرين"
نادية سلام 3:31 م, الأربعاء, 31 مارس 21 3:31 م, الأربعاء, 31 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الأربعاء، عبور ٨١ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤,٨ مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٤٢ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,١ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٣9 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها  ١,٧ مليون طن.

اقرأ أيضا  عودة قناة السويس أمام الملاحة العالمية بعد توقف 6 أيام

وأكد رئيس الهيئة أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.

ووجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعاً والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

اقرأ أيضا  وزير النقل: أعتذر عن حادث سوهاج.. ولن أسبق التحقيقات

وأعرب الفريق ربيع عن اعتزازه والعاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا التوقيت الهام، مشدداً على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور كافة العاملين بالهيئة ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص لرفعة قناة السويس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

«كادمار للملاحة» تنفي توقف خط «الإسكندرية – نوفورسيسك».. وتؤكد: نسعى للتوسع

أماني العزازي 3:29 م, الأربعاء, 31 مارس 21

وفد برلماني في زيارة رسمية إلى قناة السويس اليوم

ياسمين فواز 1:53 م, الأربعاء, 31 مارس 21

خط هيونداي الكوري يبدأ الخدمة الملاحية من «السخنة» لموانئ الخليج أول أبريل

أماني العزازي 10:19 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

«هيئة الأنفاق» تطرح استغلال مساحة 9116 مترا بمحطة هليوبوليس

مدحت إسماعيل 9:10 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

ربيع: عبور 113 سفينة في قناة السويس في أقل من 24 ساعة لأن دي بضاعة ناس متأخرة (فيديو)

محمد مجدي 12:04 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 31-3-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 31 مارس 21