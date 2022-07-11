عبور 68 سفينة مجرى قناة السويس بينها أحد أغلى اليخوت السياحية في العالم (صور)

عبرت 68 سفينة من الاتجاهين لمجرى قناة السويس ،الإثنين، بينها اليخت السياحي AVIVA، المصنف كأحد أغلى اليخوت السياحية في العالم عبر ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من الغردقة متجها إلى تركيا .

وقالت هيئة قناه السويس – في بيان صحفي اليوم – إن اليخت السياحي AVIVA، المصنف كأحد أغلى اليخوت السياحية في العالم عبر ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من الغردقة متجها إلى تركيا، حيث يبلغ الطول الكلي لليخت الذي يرفع علم بريطانيا 98.4 متر، وعرضه 17 مترا، فيما تبلغ حمولته 5 آلاف طن، ويعبر اليخت، قناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادمًا من تايلاند.

ويمتلك اليخت واحدا من أشهر الأثرياء في العالم، وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي.

وأناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان شادي الصياد لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت كابتن Vasilis، وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة وفي ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

ووفق البيان، أبدى الكابتن Vasilis قبطان اليخت امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر القناة من تسهيلات للعبور، مشيدا بتعاون مرشدي الهيئة وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة، موضحا أن هذه هي الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس والثانية له كقبطان لليخت، حيث لاحظ مؤخرا قيام قناة السويس بمشروع تطوير في القطاع الجنوبي؛ وهو الأمر الذي سيسمح بتعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العملاقة العابرة للقناة.

جدير بالإشارة، أن القناة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع سياحة السفن واليخوت السياحية بمنطقة القناة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر تقديم حوافز، فضلا عن المزايا التنافسية التي تقدمها الهيئة لتشجيع سياحة اليخوت بامتلاكها ثلاثة مراكز لاستقبال ورسو اليخوت السياحية بمدن القناة الثلاثة.