عبور 64 سفينة بقناة السويس اليوم.. حمولات 4.4 مليون طن

نادية سلامسجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 64 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.4 مليون طن، بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بحمولات 2.2 مليون طن، فيما عبرت 33 سفينة من الجنوب بحمولات 2.2 مليون طن.كما شهدت القناة عبو

نادية سلام

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 64 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.4 مليون طن، بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بحمولات 2.2 مليون طن، فيما عبرت 33 سفينة من الجنوب بحمولات 2.2 مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 9 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن، فيما عبرت 9 سفن ضخمة أخرى ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MURCIA MAERSK بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية الضخمة EMMA MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 173 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

أشار الفريق مميش إلى مواصلة هيئة قناة السويس تسجيل الأرقام القياسية في أعداد وحمولات السفن العابرة، في دلالة واضحة على أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، والضرورة الحتمية لمشروع قناة السويس الجديدة في رفع التصنيف العالمي للقناة، مؤكداً استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعامل مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري ومواجهة تحديات المنافسة مع الطرق الملاحية البديلة من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي واتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب عملاء جدد.