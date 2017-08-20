عبور 63 سفينة قناة السويس بحمولات 3.8 مليون طن

نادية صابرأعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن تسجيل القناة رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن بعبور 63 سفينة، بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن.وأوضح مميش، اليوم الأحد، أن الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع

نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن تسجيل القناة رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن بعبور 63 سفينة، بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن.

وأوضح مميش، اليوم الأحد، أن الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، تعكس بدء تعافي حركة التجارة العالمية، مؤكداً قدرتها على مواكبة النمو المتوقع فى حركة التجارة العالمية مستقبلاً، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في رفع تصنيفها

بتقليل زمن العبور والانتظار، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي استحدثتها ترسانات السفن العالمية.

وشدد مميش على حرص هيئة قناة السويس على رصد المستجدات في قطاع النقل البحري لحظة بلحظة ودراستها دراسة دقيقة، من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها، والتعامل مع هذه المستجدات من خلال مشروعات التطوير المستمرة، بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، وتبني آليات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد، لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأسرع والأكثر أماناً.

وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات 2.4 مليون طن، وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية EDITH MAERSK على رأس القافلة بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهه إلي عمان.

فيما بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب 26 سفينة، بإجمالي حمولات 1.4 مليون طن، وكانت سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا MSC FILLIPPA أكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الجنوب بحمولة 147 ألف طن، قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهه إلى اليونان.