عبور 60 سفينة بقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، اليوم الثلاثاء، إن قناة السويس سجلت رقماً قياسياً في عبور السفن، حيث عبرت القناة 60 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولة 3.4 مليون طن،…



نادية صابر

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، اليوم الثلاثاء، إن قناة السويس سجلت رقماً قياسياً في عبور السفن، حيث عبرت القناة 60 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولة 3.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 26 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، فيما عبرت 34 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولة 1.7 مليون طن.

كما شهدت حركة الملاحة عبور 4 سفن عملاقة بحمولة تترواح بين 150 و200 ألف طن، وكذلك عبور 6 سفن بحمولة تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن.

وكانت أكبر سفن قافلة الشمال، هى سفينة الحاويات CSCL URANUSالتي ترفع علم هونج كونج، قادمة من اليونان ومتجهة إلى ماليزيا، بحمولة 157 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات THALASSA TYHIالتي ترفع علم سنغافورة في صدارة قافلة الجنوب التي تعبر قناة السويس الجديدة، قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى هولندا، بحمولة 153 ألف طن.

وأوضح الفريق مُهاب مميش أن الزيادة المستمرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعود إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة، حيث سمح تطوير المجرى الملاحي باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ومواكبة التطور في صناعة النقل البحري.

وأضاف الفريق مميش أن انتهاج الهيئة لسياسات تسويقية مرنة نجح في جذب العديد من الخطوط الملاحية التي لم تكن تعبر القناة من الأساس، مشيراً إلى أن القناة استطاعت أن تستحوذ على نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة بين قارتي آسيا وأوروبا، و نسبة 24.5% من تجارة الحاويات في العالم.

