عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولات 3.7 مليون طن

نادية سلام صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت، اليوم الجمعة، عبور 52 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.7 مليون طن.وعبرت 26 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات بلغت 2.2 مليون طن، وبلغت عدد السفن العابرة

نادية سلام

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت، اليوم الجمعة، عبور 52 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.7 مليون طن.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات بلغت 2.2 مليون طن، وبلغت عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب 26 بحمولات 1.5 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAGLEBY MAERSK -إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم- بحمولة بلغت 200 ألف طن في رحلتها القادمة من إنجلترا والمتجهة إلى ماليزيا.

وجاءت سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM CORTE REAL التي ترفع علم بريطانيا، على رأس قافلة الجنوب بحمولة بلغت 160 مليون طن، في رحلتها القادمة من سنغافورة، والمتجهة إلى فرنسا.

وشدد مميش على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع كفائتها في مواكبة مستجدات صناعة النقل البحري التي تتجه الاستفادة من اقتصاديات الحجم بصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، فضلاً عن التعامل الإيجابي مع التحسن الملموس في مؤشرات حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار بالقناة بتنفيذ المشروع القومي الواعد لتنمية منطقة القناة، والمقرر له تغيير مستقبل المنطقة بتقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية المتطورة، وإقامة مراكز صناعية ضخمة قادرة على جذب أنظار المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب.