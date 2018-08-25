عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن

نادية سلامسجلت قناة السويس -اليوم السبت- عبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 بحمولة 2.9 مليون طن، فيما عبرت 16 من الجنوب بحمولة 1.3 مليون طن.وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING TAURUS، التي ت

نادية سلام

سجلت قناة السويس -اليوم السبت- عبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 بحمولة 2.9 مليون طن، فيما عبرت 16 من الجنوب بحمولة 1.3 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة COSCO SHIPPING TAURUS، التي ترفع علم هونج كونج في رحلتها القادمة من هولندا، والمتجهة إلى الصين بحمولة 212 ألف طن، وجاءت سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM MACRO POLO على رأس قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة، والمتجهة إلى الجزائر بحمولة 179 ألف طن.

وعبرت قناة السويس 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة الواحدة، و8 سفن ضخمة أخرى من الشريحة الأقل التي تصل حمولاتها إلى 150 ألف طن لكل منها.

وشهدت قناة السويس، اليوم، عبور سفينة الركاب الضخمة VIKING ORION في أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من ميناء بيريوس باليونان والمتجهة إلى الشرق الأقصى، والمقرر خلالها زيارة عدد من الموانئ المصرية تضم سفاجا وشرم الشيخ في إطار جهود تشجيع السياحة في الموانئ المصرية، وتستكمل رحلتها إلى العقبة وصلالة ومناطق جنوب شرق آسيا ونيوزيلند وأستراليا وألاسكا.

وتطبيقاً للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس، أناب الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، الربان جلال غنيم كبير مرشدين ووفد من العلاقات العامة والصحافة والإعلام للصعود على متن السفينة وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربان السفينة بمناسبة عبور السفينة قناة السويس لأول مرة، ووجه مميش بتوفير كافة المساعدات الملاحية من قاطرات الإرشاد والمصاحبة وتعيين أكفأ المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

من جانبه، عبر ربان السفينة Rune lokling عن سعادته البالغة بتطور الخدمات الملاحية المُقدمة من قبل هيئة قناة السويس، مشيداً بالتعاون الكامل والحرفية البالغة لمرشدي الهيئة، مضيفاً أن عبور قناة السويس وزيارة عدداً من الموانئ المصرية السياحية تجربة مثيرة للاهتمام وتدعو للفخر في ظل التطور الذي تشهده يوماً بعد يوم.

وتتبع سفينة الركاب VIKING ORION الخط الملاحي النرويجي VIKING، وتعد السفينة الخامسة ضمن فئتها الجديدة التي تضم عشر سفن شقيقة من نفس الفئة، وتتميز ببنائها وفق أحدث النظم الملاحية ومراعاة أعلى معدلات السلامة البحرية، وتدار بمجموعة من المحركات الهجينة الموفرة للطاقة وتقلل من الانبعاثات الكربونية مع استخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة.

ويبلغ طول السفينة 227 متراً، وعرضها 28 متراً، وحمولتها الكلية 47842 طن، وتحمل على متنها 930 راكباً فيما يضم طاقمها 462 فرداً.