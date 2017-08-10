عبور 39 سفينة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن

نادية صابر سجلت حركة السفن العابرة بقناة السويس، اليوم الخميس، عبور 39 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2.4 مليون طن. وعلمت "المال" أن سفينة الحاويات العملاقة MOL TRUST تصدرت السفن العابرة من اتجاه الشمال، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى ميناء جبل علي بالإمارات، رافعة علم مالطا، في عبورها الثاني للقناة،

نادية صابر



سجلت حركة السفن العابرة بقناة السويس، اليوم الخميس، عبور 39 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2.4 مليون طن.

وعلمت “المال” أن سفينة الحاويات العملاقة MOL TRUST تصدرت السفن العابرة من اتجاه الشمال، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى ميناء جبل علي بالإمارات، رافعة علم مالطا، في عبورها الثاني للقناة، مسددة رسومًا تقديرية بـ950 ألف دولار لعبورها.

وأكدت إحصائية الملاحة، أن قافلة الشمال، اليوم، استقبلت 13 سفينة بحمولة 1.2 مليون طن.

يذكر أن MOL Trsut تابعة، للخط الملاحى اليابانى Mitsui O.S.K. Lines، تم استلامها من شركة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألفًا و170 حاوية بطول 400 متر، وعرض 58.8 متر، وغاطس 16.5 متر، ووصلت تكلفتها إلى 138 مليون يورو.

وقد تم بناء تلك السفينة بجانب سفينتين أخرتين بنفس المواصفات خلال عام 2017 الجاري، وهما: MOL Triumph وMOL Tribute.

وتصدرت سفينة الحاويات CSCL Atlantic ocean والتي ترفع علم هونج كونج قافلة الجنوب، بحمولة 193 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إيطاليا، والتي سجلت عبور 16 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 1.2 مليون طن.