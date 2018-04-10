عبور 249 سفينة قناة السويس بحمولات 17.7 مليون طن

خلال 5 أيام نادية صابر سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، خلال خمسة أيام بدءاً من يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الثلاثاء، عبور 249 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 17.7 مليون طن ومن هذه السفن عبرت 125 سفينة من اتجاه الشمال…

خلال 5 أيام

نادية صابر

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، خلال خمسة أيام بدءاً من يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الثلاثاء، عبور 249 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 17.7 مليون طن

ومن هذه السفن عبرت 125 سفينة من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 8.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 124 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 8.9 مليون طن

كما يصل متوسط العبور اليومي إلى 48 سفينة

و شدد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قاة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ، على استعداد القناة لاستقبال الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة والتي تعكس تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية والأهمية الاستراتيجية للقناة كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً وجذباً للسفن في الربط بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة، ورفع كفاءة منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة إلى السفن العابرة بالقناة، حظت باهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة وعلى رأسها مشروع القناة الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة

وأشار إلى أن ذلك يؤهل مصر بقوة لتصبح في مصاف الدول الأكثر فاعلية في قطاع الخدمات البحرية واللوجيستية.

وجاءت سفينة الحاويات الصديقة للبيئة “AL ZUBARA” التي ترفع علم مالطا في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحمولة 200 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة “MOSCOW MAERSK” على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.

كما شهدت القناة، خلال تلك الفترة، عبور 32 سفنينة عملاقة، بحمولات تزيد عن 150 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن من الشريحة التي تتراوح ما بين 100 -150 ألف طن للسفينة ” 31″ سفينة عملاقة.

